«Еще не определилась»: панда Катюша неохотно встает рано утром

Обитательница столичного зоосада, как и многие жители города, не любит ранние подъемы. Но дел так много.

В сети появились новые кадры всеми любимой панды Катюши, на которых малышка то ли просыпается, то ли засыпает. Видео разместила у себя в Telegram-канале директор Московского зоопарка Светалана Акулова.

Она задала пользователям вопрос, хорошо ли они знают поведение Катюши. Но на кадрах определить сложно, панда хочет спать или наоборот, только проснулась. Катюша сладко зевает и потягивается. Все же, судя по всему, наслаждается прекрасным утром.

«Утро. Еще не определилась: просыпаться или еще поспать», — отметила Светлана Акулова.

Ранее 5-tv.ru делился видео, на котором панда Катюша с мамой Диндин ест бамбук. Катюша грызла ствол растения, в то время как маме достались листки. Маленькая жительница Московского зоопарка не сразу справилась с размером лакомства, но она быстро приноровилась и охотно обедала.

Подписчики с удовольствием наблюдают за тем, как маленькая панда Катюша каждый день узнает что-то новое.