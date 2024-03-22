Пить или не пить? Как кофе влияет на мышцы человека

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 46 0

NМ: ученые из Сингапура установили связь между кофе и улучшением состояния мышц

Пить или не пить? Как кофе влияет на мышцы человека

Фото: www.globallookpress.com / Ingo Kuzia

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Ученые провели исследование, по результатам которого определили связь между напитком и мышечными тканями.

Природное вещество тригонеллин, которое содержится в кофе, может улучшить функционирование мышц и предотвратить их распад. Это выяснили ученые из Национального университета Сингапура. Их исследование опубликовали в журнале Nature Metabolism.

В эксперименте приняли участие 186 мужчин старше 60 лет. Ученые собрали информацию о состоянии их здоровья. Также они взяли у них образцы крови и измерили силу хвата с помощью цифрового динамометра. Еще испытуемые рассказали о своих предпочтениях в еде и пристрастии к кофе.

Оказалось, что потребление вещества тригонеллин в составе напитка приводило к более сильному хвату и, соответственно, к более высокой функциональности мышц.

Ученым удалось выяснить, что тригонеллин способствует активации клеточного кофактора NAD+. Это важное органическое соединение, которое есть в каждой клетке организма человека. Благодаря NAD+ питательные вещества превращаются в энергию.

Положительный эффект от тригонеллина способствует уменьшению риска снижения массы скелетной мускулатуры, а такое часто происходит с годами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему кофе действует как слабительное.

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Пить или не пить? Как кофе влияет на мышцы человека

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