О чем вы хотели, но стеснялись спросить: почему кофе действует как слабительное

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 26 0

Ученые из Техаса объяснили слабительный эффект кофе наличием гастрина в составе

О чем вы хотели, но стеснялись спросить: почему кофе действует как слабительное

Фото: www.globallookpress.com / Torsten Schon

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Подопытные крысы помогли ученым найти компонент, из-за которого кофеманы тщательно рассчитывают время для утренней чашки, чтобы не опозориться где-то по пути на работу.

Если вы, покупая кофе по пути на работу, боитесь попасть в пробку и не успеть в уборную, пришло время расслабиться. Вы, скорее всего, не больны, и не только на вас этот напиток действует как слабительное.

Ученые из университета в Техасе, США, провели эксперимент на крысах, и дали ответ на вопрос, который вы стыдились задать своему доктору. Об этом сообщается в материале издания The Mirror.

По данным исследователей, около трети людей ощущает «бонусный» эффект после чашки кофе. Как выяснилось в ходе изысканий, при приеме напитка прилив бодрости испытывает и кишечник — мышцы начинают сокращаться интенсивнее, ну а дальше вы знаете.

Однако причина не в кофеине или его дозировке, послабляющее действие наблюдается и после кофе без этого стимулятора в составе.

Автор исследования, гастроэнтеролог Сюань-Чжэн Ши, три дня поил крыс ароматным напитком, а другим его не давал. Он объяснил реакцию кишечника содержанием в кофе гормона гастрина, который и активирует моторику желудочно-кишечного тракта.

Потому и возникает срочная необходимость закрытья в туалете. Более того, исследование доказало антибактериальные свойства кофе — организмы крысы-кофеманов были «чище» по итогам работы.

По мнению техасских ученых, их открытие внесет большой вклад в развитие диетологии и медицины в целом. А их коллеги тем временем уже доказали, что волшебный напиток может помочь в борьбе с лишним весом. 

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