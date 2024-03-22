Вот и вся красота: Меган Фокс призналась в пластических операциях

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Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 35 0

Актриса Меган Фокс делала пластику груди и колола ботокс в лицо

Вот и вся красота: Меган Фокс призналась в пластических операциях

Фото: Reuters / Jeenah Moon

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Слухи ходили давно, но раньше звезда отрицала обвинения.

Актриса и фотомодель Меган Фокс рассказала о всех своих пластических операциях. Она перечислила все, что делала со своей внешностью в подкасте Call Her Daddy.

Меган призналась, что несколько раз решалась на операцию по увеличению груди. Впервые она пошла на это в 21 год, а вторую операцию сделала уже после рождения троих детей.

Модель хотела лечь под нож хирурга в тот момент, когда закончила кормить грудью последнего ребенка, но тогда у нее было слишком мало жира в молочных железах. Жировая прослойка просто необходима для того, чтобы хорошо замаскировать следы операции.

«[Я сделала] размер 32D, который не такой уж и большой. Грудь выглядит большой на моем теле, потому что оно у меня крошечное», — объяснила актриса.

Над носом Фокс также поработали хирурги, ринопластику она сделала в 23 года. Кроме того, Меган вкалывала себе филлеры и ботокс.

Однако есть еще одна операция, о которой актриса предпочитает молчать. Неизвестно, расскажет ли она когда-нибудь о ней или оставит поклонников в неведении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем опасен ботокс.

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Вот и вся красота: Меган Фокс призналась в пластических операциях

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