Королевский эксперт о состоянии Кейт Миддлтон: «Ее вид вызывал беспокойство»

Скандал в семействе монархов набирает обороты.

Когда принцесса Кейт Миддлтон внезапно пропала со всех радаров, никто сначала не придал этому большое значение. Однако после новостей про операцию и долгого ожидания появления Миддлтон, люди стали все больше беспокоиться за нее.

Никто и не мог предположить, какой в итоге разразится скандал. После долгого отсутствия принцессы в ее блоге стали появляться отредактированные снимки, которые должны были доказать, что с ней все хорошо. Однако получилась совсем противоположная реакция.

О том, что по поводу этой ситуации думает королевский эксперт Пирс Морган, пишет TMZ. По его словам, в тот период Кейт не могла быть более радостной и цветущей, так как в реальной жизни выглядела «гораздо более болезненной».

Некий надежный источник сообщил Моргану, что видел тогда принцессу Уэльскую и уверял, что она была очень худой, а ее вид вызывал беспокойство.

Известно, что на прошлых выходных Миддлтон засняли во время прогулки супругом после покупок в магазине. Однако интернет-пользователи уже успели разобрать кадры по секундам и выяснили, что с принцем Уильямом была не Кейт, а нанятая актриса.

Эксперты считают, что у принцессы обнаружили болезнь, о которой она пока не готова говорить. Так, доктор Джордж Кроуфорд предполагает, что принцесса перенесла гинекологическую операцию. Также возможно, что во время операции что-то могло пойти не так, из-за чего Миддлтон долго пребывала в больнице.

Однако доподлинно пока что никто ничего знать не может, так как сама Кейт до сих пор хранит молчание, а заявления делают вместе нее ее представители.

Ранее 5-tv.ru писал о друге королевской семьи Великобритании, который раскрыл, где сейчас Кейт Миддлтон.