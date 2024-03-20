«Не справилась с давлением»: друг королевской семьи Великобритании раскрыл, где Кейт Миддлтон

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева Эксклюзив 372 0

Кейт Миддлтон не справилась с навалившимся на ее плечи давлением

Фото, видео: www.globallookpress.com / I-Images; 5-tv.ru

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Связана ли пропажа принцессы Уэльской с изменой Уильяма?

Весь мир обеспокоен состоянием здоровья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. В СМИ появляются все новые теории, слухи раздувают на ровном месте. Что на самом деле происходит с Кейт, куда она исчезла и причастна ли к этому возможная измена принца Уильяма, в эксклюзивных кадрах 5-tv.ru рассказал друг королевской семьи Бен Дункан.

Приближенный к королевской семье заявил, что, по его мнению, исчезновение Кейт Миддлтон никак не связано с возможным романом Уильяма и маркизы Чолмондели. Но с принцессой действительно что-то происходит. Это либо срыв, либо необходимость отвлечься от рутины и тяжелой королевской жизни.

Королевская семья сейчас заметно сократилась и ей приходится ежедневно выполнять всевозможные функции по всей Великобритании, а также в странах содружества.

«Семья стала очень маленькой: это Уильям, Кейт, Чарльз, Камилла, Софи, Эдвард и принцесса Анна. При этом у нас по-прежнему большая страна. И поэтому на королевскую семью, выполняющую разные функции, оказывается всевозможное давление. Так что моя теория заключается в том, что Кейт просто не справилась с навалившимся на ее плечи давлением», — отмечает Бен Дункан.

Друг королевской семьи также уверен, что принцесса ушла из общественного поля Великобритании надолго. А слухи об измене Уильяма с близкой подругой семьи маркизой Чолмондели Дункан считает сплетнями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Боня раскрыла секрет Букингемского дворца. По ее теории Карл III умер еще в 2020 году.

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