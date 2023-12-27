Слуцкий стал главным тренером китайского футбольного клуба

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 38 0

Последним его местом работы был ФК «Рубин», игроки которого вылетели из РПЛ.

Слуцкий стал главным тренером китайского футбольного клуба

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Бывший тренер сборной России по футболу и клуба ЦСКА Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа». Об этом сообщила сама команда в социальных сетях.

Последним местом работы Слуцкого был клуб «Рубин», игроки которого по итогам сезона 2021/22 вылетели из Российской премьер-лиги (РПЛ). После чего тренер покинул ФК и стал чаще появляться в медийных проектах на YouTube.

Между тем китайский футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа» сообщил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Ожидается, что выполнять свои задачи он начнет с 1 января 2024 года. На посту он сменит У Цзиньгуя, при этом сроки контракта не называются.

В РПЛ Леонид Слуцкий тренировал в разное время несколько команд: «Москву», самарские «Крылья Советов», ЦСКА и «Рубин». Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, дважды — обладателями Кубка страны, а также завоевали два Суперкубка России. Слуцкий, помимо этого, возглавлял английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

Главным тренером сборной России по футболу он был с 2015 по 2016 год. За это время команда провела 13 матчей и одержала шесть побед.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что московский футбольный клуб «Спартак» принял решение о возрождении второй команды.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
91.71
-0.26 101.12
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:44
Налоговая заинтересовалась счетами Ивлеевой после «голой» вечеринки
10:40
Будто заново родились: протестующие в Сербии прекратили погромы после ареста их лидеров
10:34
В Москве администратор Telegram-каналов получил 14 лет колонии за госизмену
10:21
Психолог назвала главное правило подведения личных итогов года
10:17
Владимир Машков возглавил фестиваль «Золотая маска»
10:05
Проблема в современном мире: как бороться с синдромом хронической усталости

Сейчас читают

В Казани хотят создать университет креативных индустрий стран БРИКС
Скрытая опасность в вашем доме, о которой вы, возможно, не знаете
Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2"
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса