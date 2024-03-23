Аарон Тейлор-Джонсон объяснил большую разницу в возрасте с женой

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

Актер Аарон Тейлор-Джонсон: я слишком рано повзрослел

Аарон Тейлор-Джонсон объяснил большую разницу в возрасте с женой

Фото: www.globallookpress.com / Alessandro Bremec; 5-tv.ru

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С будущей супругой они познакомились, когда в 2009 году и через три года поженились.

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон рассказал, почему женился на режиссере Сем Тейлор-Джонсон (в девичестве Тейлор-Вуд), с которой у них разница в возрасте составила 23 года.

«Надо понимать: то, что большинство делали в 20 лет, я уже попробовал в свои 13», — заявил 33-летний обладатель «Золотого глобуса».

С будущей супругой они познакомились, когда в 2009 году проходили съемки картины «Стать Джоном Ленноном». Свадьбу пара сыграла спустя три года. У них родились два ребенка. Кроме этого, актер стал отчимом для детей Сэм от ее прошлого брака.

«Слишком рано для кого-то? Я этого не понимаю. А в каком возрасте наслаждаться жизнью? Для меня это непонятно», — признался Аарон.

Актер в интервью для RollingStore.uk также заявил, что уважает жену как режиссера и считает ее талантливой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие секс-тайны скрывает брак Макрона и его 70-летней жены.

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