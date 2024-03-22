«Остановите безумца»: во Франции заговорили об изоляции Макрона

На Западе не в восторге от некоторых заявлений политика. О чем идет речь?

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за своих агрессивных высказываний в адрес России становится все больше изолирован среди западных союзников. Об этом заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Макрон становится все более одиноким и смешным в своей войне против России! Давайте остановим безумца-Макрона!» — написал политик на своей странице в сети Х.

Филиппо напомнил, что агрессию Париж проявляет в то время, когда «даже Вашингтон раздражают» атаки украинских дронов на энергетическую инфраструктур России, и власти США призывают киевский режим отказаться от ударов по НПЗ РФ.

«Спровоцировать ответные меры со стороны России»: о чем США предупредили Украину

О возможности ввода войск НАТО на Украину неоднократно заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Более того, согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, чем могут заняться французские войска на Украине.