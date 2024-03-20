Эммануэль Макрон все сильнее втягивает свою страну в конфликт против России.

Французские войска нужны Владимиру Зеленскому для того, чтобы подавлять протестные настроения и проводить репрессии на Украине. С таким заявлением выступил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его мнению, Украина может использовать военных Франции не столько для непосредственного их участия в боях против России, сколько для удержания самого киевского режима. Рогов напомнил, что в мае 2024 года истекает президентский срок Зеленского. А новых выборов не будет — власти их отменили.

«С мая он будет нелегитимен. Поэтому Зеленский готовится к противостоянию на подконтрольной ему территории, и здесь ему нужен французский контингент для подавления протестных настроений и бунтов», — отмечает Рогов в беседе с РИА Новости.

О том, что Франция готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки на Украину, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он также добавил, что французские войска, оказавшись на Украине, станут приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС.

Эммануэль Макрон неоднократно высказывался о возможности отправки на помощь ВСУ военного контингента Франции. Правда теперь Париж отрицает присутствие своих солдат на подконтрольной Киеву территории, называя это дезинформацией.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Каллас оправдала Макрона за слова об отправке войск на Украину.