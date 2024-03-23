«Акула-призрак»: американские океанологи обнаружили новый вид рыб-химер

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 45 0

Американские океанологи обнаружили новый вид рыб у берегов Таиланда

«Акула-призрак»: американские океанологи обнаружили новый вид рыб-химер

Фото: www.globallookpress.com / J.W.Alker

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Открытый вид химеры назвали Chimaera supapae.

Американские ученые из Калифорнии обнаружили новый вид химерных рыб в глубинах Андаманского моря, у берегов Таиланда. Они также известны, как акулы-призраки или рыбы-крысы.

Данный вид отличается огромной головой, мерцающими глазами и плавниками-перьями, сообщает Raffles Bulletin of Zoology (RBZ).

Труп самца химеры был обнаружен на глубине 775 метров. Размер этого экземпляра составил 51 см, а на голову приходилось 32% от общей длины. Характерные особенности животного включают широкие грудные плавники, похожие на оборки из перьев, которые, как предполагают специалисты, помогают им маневрировать по дну с каменистым рельефом.

Открытый вид химеры был назван Chimaera supapae. Он является 54-м в списке известных видов в данном семействе, а также получил свое название в честь тайской ученой Супап Монколпрасит, чье научное исследование в большой степени посвящено изучению хрящевых рыб.

Химеры являются одними из древнейших представителей хрящевых рыб, которые существуют и по сей день. Они появились примерно 300-400 миллионов лет назад, что значительно раньше, чем первые динозавры.

Родственники акул и скатов, химеровые редко встречаются человеку, предпочитая обитать на глубинах от 500 метров и ниже. Химеры питаются червями и другими донными организмами, а благодаря своим большим глазам успешно ориентируются в темной глубине моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые предрекли сокращение населения Земли.

+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

8:04
Суд изъял акции Соликамского магниевого завода в пользу России
7:53
Силовики в первые часы после стрельбы тщательно проверяли машины возле Крокуса
7:38
В России утвердили первый ГОСТ для нянь
7:23
«Притворилась мертвой»: девушка раскрыла детали нападения на Крокус Сити Холл
7:15
Проявила мужество: король Британии Карл III гордится Миддлтон, объявившей о раке
7:05
«Акула-призрак»: американские океанологи обнаружили новый вид рыб-химер

Сейчас читают

Чужого горя не бывает: SHAMAN готов оплатить похороны погибших в Крокусе
У Кейт Миддлтон диагностировали рак
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Память сквозь года: Самые страшные теракты в России

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок