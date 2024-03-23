Олег Меньшиков появился на публике с молодой супругой

Актер театра и кино Олег Меньшиков посетил премьеру фильма «Ненормальный» совместно со своей женой Анастасией Черновой.

Пара пришла поддержать знакомых, принимающих участие в создании кинокартины, сообщил портал Woman.ru.

Супругов не так часто можно увидеть на мероприятиях. Артист много работает, а свободные минуты проводит вдали от посторонних глаз.

Звездная пара вышла в свет в черно-белых модных нарядах. Анастасия выбрала узкие джинсы и рваный свитер, а актер — широкие брюки и рубашку свободного кроя.

Семье Меньшикова и Черновой почти двадцать лет. Они познакомились в 2003 году на концерте Михаила Жванецкого. Артист называет знакомство с женой главным событием в его жизни.

На момент их знакомства Анастасия была студенткой ГИТИС, а поженились они после ее окончания университета. Анастасия Чернова младше Меньшикова на 23 года, но это не мешает им быть одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Да и самому деятелю культуры брак с такой разницей в возрасте, явно, идет только на пользу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Меньшиков кардинально сменил имидж и помолодел на несколько лет.