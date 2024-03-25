Не в состоянии: США предрекли «второй Афганистан» из-за отказа в помощи Украине

Задержка финансирования уже сейчас напрягает киевский режим. Что будет дальше?

Если республиканцы прекратят военную поддержку США Украине, они спровоцируют внешнеполитическое фиаско, подобное выводу войск из Афганистана. Об этом пишет Washington Post.

В статье также конкретизировали: задержка финансирования, которая имеет место уже сейчас, помогла России перехватить инициативу на поле боя. Но если Конгресс из-за позиции Республиканцев не одобрит и будущие пакеты помощи, у украинцев закончатся ключевые системы вооружений, запасы ракет HIMARS и боеприпасы для ПВО.

А это приведет к прорыву обороны на разных участках и вынудит ВСУ оставлять позиции. По прогнозам издания, в этом году Украина еще не проиграет, но есть все предпосылки для того, чтобы это произошло в следующем.