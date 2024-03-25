Умер актер «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов

|
Алина Крылова
Алина Крылова 130 0

Три месяца назад актер театра и кино отметил юбилей.

Умер актер «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей-13 », 2013 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Российский актер театра и кино, известный по ролям в «ментовских» сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила» Александр Карпухов скончался в возрасте 50 лет. С печальным известием о кончине близкого друга выступил в социальных сетях его коллега и товарищ по актерскому ремеслу, Александр Андреев.

«Еще одна наипечальнейшая весть… Не стало Карпушины… Сани Карпухова… Покойся с миром, Саня. Ты был настоящим», — написал он, добавив, что у актера была настоящая рок-н-ролльная душа.

Что стало причиной смерти Карпухова, не сообщается. В конце января 2024 года артист отметил юбилей. Широкой публике актер известен ролями в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» и других. Уроженец Ленинграда практически не давал интервью и лишь однажды сознался, что мог совсем не стать артистом.

Образование Карпухов получал в Ленинградском институте авиаприборостроения, затем сменил его на Российский государственный институт сценических искусств.

До последнего момента актер служил в Молодежном театре на Фонтанке.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер оскароносный сценарист фильма «Король говорит!» Дэвид Сайдлер.

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

15:22
Два таксиста узнали своих клиентов в фигурантах дела о теракте в «Крокусе»
15:21
Центробанк выступил за списание долгов погибших в теракте в «Крокусе»
15:11
Стекло, бетон и арматура: что осталось от концертного зала «Крокуса» после теракта
14:58
«Красная линия»: Сийярто высказался о возможности отправки войск Венгрии на Украину
14:56
СК проанализирует работу систем оповещения во время теракта в «Крокусе»
14:51
«Смертельные качели»: на Украине рассказали о тактике армии России в зоне СВО

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
Цена убийства: террористам обещали заплатить 500 тыс рублей на всех
«Передайте это моим детям»: больная раком Кейт Миддлтон оставила послание
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок