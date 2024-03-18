Умер оскароносный сценарист фильма «Король говорит!» Дэвид Сайдлер

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 124 0

Умер оскароносный сценарист фильма «Король говорит!» Дэвид Сайдлер в 86 лет

Умер оскароносный сценарист фильма «Король говорит!» Дэвид Сайдлер

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/mpi22

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Знаменитость умер во время рыбалки.

На 87-м году жизни скончался известный сценарист Дэвид Сайдлер. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на менеджера Дэвида Джеффа Агасси.

«Дэвид был в том месте, которое любил больше всего на свете — в Новой Зеландии — и занимался тем, что давало ему величайший покой — рыбалкой нахлыстом», — говорится в заявлении Агасси.

Британо-американский сценарист более известен по своим сценарным работам в Голливуде. Особенно известна его работа над биографической лентой о британском короле Георге VI в фильме «Король говорит!» 2010 года. За сценарий к этой кинокартине Сайдер получил премии «Оскар» и BAFTA.

Также Сайдлер писал сценарии для таких известных картин, как «Такер: Человек и его мечта», «Главная больница», «Другой мир», «Дни нашей жизни» и для таких фильмов, как «Танцующие в темноте», «Золотая лихорадка», «Король и я».

По какой причине умер сценарист не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие тайны унес с собой в могилу папа «Ералаша» Борис Грачевский.

+3° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.87
0.23 99.97
-0.29
ТОП-4 знаков зодиака, представители которых разрушают свой брак

Последние новости

17:29
Выгодная ли позиция? Зачем НАТО строит в Румынии крупнейшую военную базу
17:25
Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда геноцидом
17:23
«Нечего искать»: главу Гагаузии не пустили в правительство после визита в Россию
17:13
Чудесное спасение: в Подмосковье хирурги удалили ребенку жабры
17:06
«Наша поддержка»: генсек НАТО признал помощь Украине в ударах в Черном море
16:57
Талантливая танцовщица и балетмейстер: как в Москве простились с балериной Наталией Касаткиной

Сейчас читают

«Непоправимый ущерб Армении»: юристы против отзыва исков Еревана против Баку
«Он так распорядился»: в Театре сатиры раскрыли последнюю волю Ширвиндта
«Я до последнего верила, что он справится»: какие тайны унес с собой в могилу папа «Ералаша» Борис Грачевский
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок