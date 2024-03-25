Уголовное дело и люди под землей: что происходит на шахте в Приамурье сейчас

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Седьмые сутки спасатели пытаются вызволить 13 горняков в Приамурье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Седьмые сутки спасатели пытаются вызволить 13 горняков.

Спасательные работы на руднике «Пионер» в Амурской области, где под завалами находятся 13 горняков, приостановлены. Специалистов-поисковиков вывели из шахты. Это связано с угрозой обрушения. Сегодня фигурантом уголовного дела стал управляющий директор рудника. Что происходит на шахте прямо сейчас — расскажет корресподнент «Известий» Игорь Капориков.

Вахтовый поселок «Пионер» в Амурской области. В кабинет управляющего директора золотого рудника — Алексея Бирюкова — проходят следователи. Зачитывают протокол задержания.

По данным следствия, руководство рудника вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, в отношении них тоже возбуждены уголовные дела — согласно материалам дела, в течении двух лет они закрывали глаза на грубые нарушения на опасном производстве. «Пионер» принадлежит крупному золотодобывающему предприятию. Активное освоение подземных недр здесь начали еще в 2017 году.

Первое время добывали верховым способом, а после перешли на карьерный. Шахта проходила под этим котлованом, здесь же и произошло обрушение. Тысячи кубометров грунта с водой и льдом — ушли под землю. Все подробности — в репортаже.

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