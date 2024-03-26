«Заседание окончено»: в Совбезе ООН сорвали попытку обсуждения агрессии против Югославии

Против инициативы России выступил представитель Франции, однако Василий Небензя сумел высказать финальное слово.

Попытка обсудить агрессию НАТО против Югославии в Совбезе ООН обернулась громким скандалом. Чувствительную для Запада тему в дни 25-й годовщины начала бомбардировок поднял наш постред при организации Василий Небензя. И хоть повестку утвердили заранее, обсуждение все равно было сорвано. По чьей вине и о чем все же удалось заявить российскому представителю — в материале корреспондента «Известий» Валентина Трушнина.

Чтобы сорвать заседание, о котором было известно еще неделю назад, члены Совета Безопасности ООН, участвовавшие в агрессии против Югославии, продемонстрировали чудеса казуистики. Представитель Франции, например, заявил, что функции Совбеза — содействовать миру во всем мире, а не ворошить старое:

«Давайте сохранять серьезность. Нельзя смотреть только на историческую перспективу и продолжать исторические памятные мероприятия. Не в этом задача Совета Безопасности», —прокомментировал постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

Представитель России Владимир Небензя парировал — это не какая-то абстрактная далекая история. Последствия агрессии НАТО против Югославии до сих пор влияют на мировую повестку, и важно в этом разобраться.

«В эти дни весь мир вспоминает о последствиях печальных событий на Балканах, причиной которых стала незаконная агрессия НАТО под лживым лозунгом гуманитарной интервенции Совета Безопасности против суверенной безопасности. Я понимаю, что сидящим за этим столом представителям НАТО это неудобно слушать», — прокомментировал Василий Небензя.

Представитель США заявил протест против заседания на том основании, что Россия хочет использовать его для пропаганды. Ну это, как если бы преступник отказался в суде давать показания на том лишь основании, что противоположная сторона сможет использовать их в своих целях.

«Мы не можем поддержать заседание, целью которого является использование в качестве рычага для проведения пропагандисткой кампании событий, которые произошли 25 лет назад», —заявил заместитель постпреда США при ООН Роберт Вуд.

По такой логике вообще никакие военные преступления обсуждать и расследовать нельзя — оппоненты же могут это использовать. Аргумент Словении: давайте не будем ворошить старые раны, это больно.

«Это был болезненный период для каждого. Спустя три десятилетия раны все еще залечиваются, но все еще болят. Мы не видим смысла в повторном открытии этой раны», —подчеркнул постоянный представитель Словении при ООН Сэмуел Жбогар.

Мужества выступить на стороне России хватило только у Китая.

«25 лет назад без полномочий Совета Безопасности, в обход ООН, НАТО вопиющим образом осуществило удар против Югославии, таким образом начав незаконную войну на Балканах. Прошли годы, однако напряженность в Косово высока. Раны народа все еще не зажили», — выступил заместитель постпреда Китая при ООН Гэн Шуан.

У Пекина к НАТО свои счеты — одна из высокоточных ракет в 1999-м прилетела точно в китайское посольство в Белграде.

В результате удара по китайскому посольству погибло три человека: журналистка агентства «Синьхуа», журналист издания «Жэньминь жибао» и его супруга. В НАТО тогда заявили, что ударили сюда по ошибке, но всему миру было очевидно, что таким образом американцы пытаются нащупать границы дозволенного — пробуют на прочность своих геополитических оппонентов.

Тогда им удалось откупиться от Китая за смехотворные 28 миллионов долларов. Представить себе такую ситуацию сейчас с современным Китаем — просто невозможно.

Несмотря на поддержку Китая, Совбез большинством голосов отклонил обсуждение единственного вопроса, ради которого и созывался. Но Владимир Небензя все же произнес слова, которые планировал сказать на заседании.

«Агрессия НАТО против Югославии стала вопиющим нарушением международного права, основополагающих принципов и целей Устава ООН, Хельсинского заключительного акта СБСЕ, норм и принципов международного гуманитарного права», —сказал Небензя.

Выступление представителя России прервал француз, он буквально пожаловался председателю — остановите этих русских!

— Мы же проголосовали против. Прошу остановить заседание.

— Заседание окончено.