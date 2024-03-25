Корабль «Союз МС-25» с международным экипажем пристыковался к МКС
Полет проходил по двухсуточной схеме сближения.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Ales Utouka; Роскосмос; 5-tv.ru
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Пилотируемый корабль «Союз МС-25» пристыковался к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что корабль с экипажем в составе российского космонавта Олега Новицкого, участницы космического полета из Белоруссии Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон долетел до МКС по двухсуточной схеме сближения.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» 23 марта успешно стартовала с космодрома Байконур.
Возвращение Новицкого, Василевской и астронавта NASA Лорал О’Хара на корабле «Союз МС-24» запланировано на 6 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что космический грузовой корабль «Прогресс МС-24» затоплен в Тихом океане. Несгоревшие элементы конструкции упали там, где нет судоходства.
«Прогресс» был запущен в августе прошлого года, он привез две с половинной тонны грузов на МКС. За время пребывания на станции, он восемь раз использовался для плановых корректировок орбиты, в том числе для уклонения от столкновения с космическим мусором.
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