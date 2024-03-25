Корабль «Союз МС-25» с международным экипажем пристыковался к МКС

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

Полет проходил по двухсуточной схеме сближения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Ales Utouka; Роскосмос; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» пристыковался к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что корабль с экипажем в составе российского космонавта Олега Новицкого, участницы космического полета из Белоруссии Марины Василевской и астронавта NASA Трейси Дайсон долетел до МКС по двухсуточной схеме сближения.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» 23 марта успешно стартовала с космодрома Байконур.

Возвращение Новицкого, Василевской и астронавта NASA Лорал О’Хара на корабле «Союз МС-24» запланировано на 6 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что космический грузовой корабль «Прогресс МС-24» затоплен в Тихом океане. Несгоревшие элементы конструкции упали там, где нет судоходства.

«Прогресс» был запущен в августе прошлого года, он привез две с половинной тонны грузов на МКС. За время пребывания на станции, он восемь раз использовался для плановых корректировок орбиты, в том числе для уклонения от столкновения с космическим мусором.

+3° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.78
0.17 100.37
0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

20:02
Минутой молчания почтили память жертв теракта в «Крокусе» на заседании СБ ООН
19:45
В МЧС сообщили о ликвидации последствий пожара после теракта в «Крокусе»
19:33
Это невозможно забыть: в мире почтили память жертв теракта в «Крокусе»
19:18
Уголовное дело и люди под землей: что происходит на шахте в Приамурье сейчас
19:09
О каких болезнях могут говорить пробуждения по ночам — объясняет невролог
19:06
Суд арестовал еще нескольких обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
У героев нет национальности: кто и как из посетителей «Крокуса» сумел дать отпор террористам и спас сотни жизней
Это яркий почерк Ми-6? Кто стоит за расстрелом в «Крокусе» — самым страшным терактом последних лет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок