Российский истребитель подняли в воздух из-за двух американских бомбардировщиков

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил два американских бомбардировщика В-1В, которые приблизились к государственной границе России над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Групповые воздушные цели обнаружили средства контроля воздушного пространства, экипаж идентифицировал их как пару стратегических бомбардировщиков ВВС США.

«При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от Государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства России.

В Минобороны РФ подчеркивают, что российский экипаж действовали в строгом соответствии с международными нормами. Нарушение границы не допущено.

Стоит отметить, что за последнее время это далеко не первый случай, когда военные самолеты стран НАТО приближаются к российской границе. В начале марта над Черным морем были замечены три самолета ВВС Великобритании.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море.