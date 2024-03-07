«Проверка на слабо»: в Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 8 0

Депутат Госдумы Ивлев: появление авиации НАТО в Черном море — это вызов

«Проверка на слабо»: в Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море

Фото: www.globallookpress.com / Giuseppe Lami

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Тема:
Спецоперация

Российские летчики не допустят нарушение госграницы РФ иносранными самолетами.

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев охарактеризовал появление боевой авиации стран НАТО в Черном море как вызов. Об этом политик рассказал агентству РИА Новости.

«Появление „Тайфуна“, впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, — это вызов, проверка нас на слабо», — заявил Ивлев.

Он отметил, что кооперация Запада в военной промышленности теперь превратилась в организацию, которая поддерживает Украину. Ивлев предположил, что количество полетов истребителей НАТО вблизи границ РФ будет увеличиваться. Это будет важно учитывать, указал депутат.

Ивлев подчеркнул, что российские летчики не дадут врагу попасть в воздушное пространство РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 6 марта российский истребитель подняли в воздух над Черным морем из-за трех британских самолетов. Ими оказались самолеты радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун».

Стоит отметить, что это второй случай за два дня, когда иностранные самолеты приближаются к границе России — 5 марта экипаж Су-27 ВКС РФ сопроводил французские истребители в небе над Черным морем.

Тема:
Спецоперация
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