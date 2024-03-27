Принц Гарри оказался втянут в секс-скандал с участием рэпера P.Diddy

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 19 0

Очередной удар по королевской семье.

Принц Гарри оказался втянут в секс-скандал с участием рэпера P.Diddy

Фото: www.globallookpress.com / Darryl Dyck

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Рэпера P.Diddy (Шона Комбса) недавно обвинили в сексуальных домогательствах, потребовав компенсацию в размере 30 миллионов долларов. Однако в скандале фигурирует и принц Гарри, пишет Daily Mail.

По данным источника, в судебных документах упоминается имя герцога Сассекского. Из иска следует, что исполнитель с помощью приближенности к члену британской королевской семьи усиливал внутреннее чувство безнаказанности.

P.Diddy приглашал на тусовки, которые, предположительно, могли быть связаны с торговлей людьми, различных знаменитостей. Среди них, говорится в материале, был и принц Гарри.

А в 2007 году Комбс вместе с Канье Уэстом сделал фото с принцами Уильямом и Гарри на концерте в Британии в память о принцессе Диане. Доподлинно неизвестно, виделись ли они вновь с тех пор.

Против герцога Сассекского не выдвинуто обвинений, его имя фигурирует в документах всего раз, но и это способно повлиять на его репутацию. Сам принц Гарри пока никак не комментирует ситуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с сайта королевской семьи удалили страницы принца Гарри и Меган Маркл.

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