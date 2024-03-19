С сайта королевской семьи удалили страницы принца Гарри и Меган Маркл

Теперь они расположены даже ниже принца Эндрю.

Персональные страницы с биографиями младшего сына короля Карла III принца Гарри и его жены Меган Маркл были удалены с официального сайта королевской семьи. Но все же место для них оставили. Для пары сделали одну общую страницу с сильно сокращенными биографиями. На существенное изменение обратило внимание американское издание People.

Это произошло в ходе капитального изменения сайта. Теперь известные имена находятся в самом конце списка. Выше них даже принц Эндрю, который был замешан в громком секс-скандале.

Хотя герцоги Сассекские отошли от королевской семьи еще в январе 2020 года, их подробные биографии оставались на сайте Букингемского дворца более четырех лет. Теперь они единственные женатые члены королевской семьи, у которых нет своих индивидуальных профилей.

Кроме того исчез раздел «Поддержка короля», где говорится об участии какого-либо члена королевской семьи в развитии монархии и помощи его величеству. Но зато есть ссылка на новый сайт Гарри и Меган, где есть информация об их благотворительных проектах.

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