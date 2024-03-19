С сайта королевской семьи удалили страницы принца Гарри и Меган Маркл

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 50 0

Личные страницы принца Гарри и Меган Маркл удалили с сайта королевской семьи

С сайта королевской семьи удалили страницы принца Гарри и Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Теперь они расположены даже ниже принца Эндрю.

Персональные страницы с биографиями младшего сына короля Карла III принца Гарри и его жены Меган Маркл были удалены с официального сайта королевской семьи. Но все же место для них оставили. Для пары сделали одну общую страницу с сильно сокращенными биографиями. На существенное изменение обратило внимание американское издание People.

Это произошло в ходе капитального изменения сайта. Теперь известные имена находятся в самом конце списка. Выше них даже принц Эндрю, который был замешан в громком секс-скандале.

Хотя герцоги Сассекские отошли от королевской семьи еще в январе 2020 года, их подробные биографии оставались на сайте Букингемского дворца более четырех лет. Теперь они единственные женатые члены королевской семьи, у которых нет своих индивидуальных профилей.

Кроме того исчез раздел «Поддержка короля», где говорится об участии какого-либо члена королевской семьи в развитии монархии и помощи его величеству. Но зато есть ссылка на новый сайт Гарри и Меган, где есть информация об их благотворительных проектах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем пресса активно раскручивает болезнь Кейт Миддлтон.

Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.22
0.24 100.10
-0.14
Подарки Солнца: каким знакам зодиака особенно повезет в день весеннего ра...

Последние новости

23:56
«Болонки тявкают»: политолог оценил заявление Каллас о Макроне
23:38
В Белом доме объяснили, почему ВСУ теряют позиции на поле боя
23:30
Путин назвал народосбережение одним из главных направлений развития России
23:24
«Сеять неприязнь невыносимо»: в Литве сорвалось выступление итальянца Pupo
23:10
Путин: Все попытки прорыва ДРГ через границу России провалились
22:55
ВЦИОМ: более 70% россиян доверяют результатам выборов президента

Сейчас читают

Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок