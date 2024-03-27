Переступит черту? В Британии заявили о готовности принца Уильяма занять трон

Старшему сыну Карла III следует глубже погрузиться в государственные дела, убежден эксперт.

Наследный принц Великобритании Уильям осознает, что ему следует быть готовым занять трон. Об этом заявила профессор истории монархии Лондонского городского университета Анна Уайтлок агентству Reuters.

Принца настигла пугающая реальность, когда скончалась его бабушка, королева Елизавета II. Ситуацию осложнило и то, что двое членов королевской семьи заболели раком.

Речь идет о нынешнем монархе Карле III и принцессе Уэльской Кэтрин. Автор книги о британском короле Роберт Хардман заявил, что граждане страны ждут более «активного» правителя — именно поэтому принц Уильям должен погрузиться в государственные дела.

«Думаю, в ближайшие несколько лет будет очень интересно посмотреть, готовы ли люди к этому, или же существует некая черта, которую он не должен будет переступать», — отметил эксперт.

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