У Кейт Миддлтон диагностировали рак

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 444 0

На данный момент она проходит химиотерапию.

У Кейт Миддлтон диагностировали рак

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что перенесла операцию из-за онкологического заболевания, а также на данный момент получает химиотерапию. Об этом она сообщила с помощью видеообращения в социальных сетях.

В середине января она успешно перенесла операцию на брюшной полости, и в тот момент обследование не выявило онкологии. Но позже обнаружилось, что у Кейт рак.

Принцесса отметила, что новость стала для нее «огромным шоком». Ей нужно было время, чтобы все обдумать.

В двухминутном видео она выглядела очень взволнованной. Однако основной посыл Кейт заключался в том, что она становится сильнее с каждым днем. Принцесса добавила, что благодаря поддержке принца Уильяма и людей по всему миру она чувствует себя лучше.

У Кейт Миддлтон диагностировали ракУ Кейт Миддлтон диагностировали рак. Фото: Скриншот Youtube / The Prince and Princess of Wales

Когда принцесса Кейт Миддлтон внезапно пропала со всех радаров, никто сначала не придал этому большое значение. Однако после новостей про операцию и долгого ожидания появления Миддлтон, люди стали все больше беспокоиться за нее.

Никто и не мог предположить, какой в итоге разразится скандал. После долгого отсутствия принцессы в ее блоге стали появляться отредактированные снимки, которые должны были доказать, что с ней все хорошо. Однако получилась совсем противоположная реакция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон могла закрыться от публики из-за измен Уильяма.

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