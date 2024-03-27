Новая напасть: что такое «суперинфекция» и как от нее защититься

Принято считать, что весна — сезон повышенной заболеваемости. Только ли в переменчивой погоде дело?

Как правило, весной начинается пик заболеваемости ОРВИ. Однако этой весной медики заговорили о заражаемости сразу несколькими вирусами одновременно. Такое явление назвали «суперинфекцией».

О том, как справиться с заболеваниями в межсезонье, aif.ru узнал у кандидата медицинских наук, завотделения оториноларингологии Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина, а также, по совместительству, доцента Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Константина Баранова.

В беседе с журналистами эксперт рассказал, что будет неверным считать, что за последние годы вирусов стало больше. По его словам, это связано с ограничительными мерами во время пандемии коронавируса. Так, в этот период отсутствовали привычные сезонные возбудители ОРВИ. Однако чем больше утихала история с ковидом, тем больше этих вирусов возвращалось. При этом коронавирусная инфекция никуда не ушла, меняются лишь штаммы.

«Кроме того, из-за отсутствия на фоне пандемии, например, эпидемий сезонного гриппа утрачен коллективный иммунитет и люди стали чаще болеть», — говорит специалист.

Поэтому все это может дать некую иллюзию того, что люди стали чаще болеть.

Что касается подрастающего организма, то у детей иммунитет еще незрелый, поэтому требует более пристального внимания. Поэтому при увеличении объема вирусной нагрузки, детскому организму гораздо сложнее быстро среагировать на это, и может развиться заболевание.

Константин также дал рекомендации о том, как защититься от вирусной инфекции. По его словам, важно поддержать организм с помощью средств, действующих через иммунитет. Также стоит использовать препараты с универсальным действием, которые не зависят от вида возбудителя. Определить, какое средство вам подходит, поможет врач.

Также родителям стоит иметь ввиду, что детские респираторные инфекции могут давать осложнения. В связи с этим, лечение должно быть направлено на подавление активности вирусов, уменьшение воспаления, а также на купирование симптомов.

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