Гладков: российские ПВО успешно уничтожили три летевших к Белгороду беспилотника

|
Алина Крылова
Алина Крылова 21 0

О результатах проведения контроперации отчитался губернатор Вячеслав Гладков.

Гладков: российские ПВО успешно уничтожили три летевших к Белгороду беспилотника

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация Война в Сирии

Российские ПВО успешно сбили три летевших к Белгороду беспилотника ВСУ. О результатах успешной контроперации в Telegram-канале отчитался губернатор региона, Вячеслав Гладков.

По предварительной информации главы региона, российские военные вовремя засекли и предотвратили попытку диверсии в небе над городом. Сразу три дрона были нейтрализованы на подлете к земле. Информация о пострадавших уточняется.

«В Белгородском районе системой ПВО сбито 3 БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — прокомментировал он.

За несколько часов до этого Гладков сообщил, что в Белгороде беспилотник попытался прорвать оборону ВС РФ, но был уничтожен.

Чуть ранее на границе с Белгородской областью установили заслон из «Градов». Зарекомендовавшая себя во времени система обеспечивает высокий уровень безопасности, стоит на страже любых атак, сводит на нет любые попытки украинских боевиков провести диверсию.

До этого 5-tv.ru писал, что Украина пыталась атаковать Белгородскую область с применением РСЗО «Град».

Тема:
Спецоперация
27 мар
«Действительно верю»: боевик ВСУ предположил скорую заморозку конфликта на Украине
27 мар
«Выдавливает противника»: армия России ведет активные действия у Работинского выступа
27 мар
«Дело дойдет»: Запад предрек Украине потерю еще большего числа территорий
27 мар
«Уникальная» украинская бригада: как ВСУ лишились семи шведских танков Strv 122
27 мар
Российские войска ударили по пунктам сборки беспилотников ВСУ
27 мар
«Публичный упрек»: как заявления Макрона разгневали чиновников США
27 мар
Российские войска вытесняют ВСУ в районе Белогоровки в ДНР
27 мар
Дуэль украинского и российского дронов под Артемовском попала на видео
27 мар
В Белгородской области сбили 18 воздушных целей
27 мар
Су-34 наносят удары по «опорникам» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
92.57
-0.21 100.41
0.04
Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личн...

Последние новости

19:43
«Пикник» начал концерт в Петербурге с песни «Я — пущенная стрела»
19:37
Все дело в осанке: раскрыт секрет красивой фигуры после 40 лет
19:36
«Коллективное решение»: не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте «Пикника»
19:30
Песков: Путин работал всю ночь после теракта в «Крокусе»
19:26
«Акт гражданской позиции»: поклонница группы «Пикник» посетила вечер памяти
19:20
Лидер группы «Пикник» объявил минуту молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Сейчас читают

Александр Окунь: Возможно ли возрождение украинского интернационализма?
Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» скончался в больнице
Страшный рок принцессы Уэльской: какое проклятье настигло Кейт Миддлтон
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок