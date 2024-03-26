Украина пыталась атаковать Белгородскую область с применением РСЗО «Град»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

МО: силы ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Град» над Белгородской областью

Украина пыталась атаковать Белгородскую область с применением РСЗО «Град»

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Наши войска продолжают отражать нападения противника на российские регионы.

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку армии Украины атаковать объекты в РФ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, нашим силам удалось примерно в 7:00 по московскому времени уничтожить два реактивных снаряда РСЗО «Град» в небе над Белгородской областью.

Тем временем Россия продолжает СВО на Украине, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года в ходе обращения к нации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что системы ПВО сбили 13 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. В результате атаки пострадали люди.

Тема:
Спецоперация
26 мар
Двое пожарных пострадали при атаке на Белгородскую область со стороны ВСУ
26 мар
Российский дрон заснял, как ВСУ избавляются от тел своих сослуживцев
26 мар
Расчеты гаубиц «Мста-Б» громят ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
26 мар
«Не потому, что мы любим украинский народ»: Боррель раскрыл истинную причину поддержки Украины
26 мар
Рогов рассказал, что было уничтожено в результате удара по Одессе
26 мар
В Кремле назвали меры по обеспечению безопасности россиян от действий Украины
25 мар
Путин констатировал полный провал контрнаступления ВСУ
25 мар
«Территориальный раздел»: экс-посол Британии призвал к переговорам по Украине
25 мар
«Красная линия»: Сийярто высказался о возможности отправки войск Венгрии на Украину
25 мар
«Смертельные качели»: на Украине рассказали о тактике армии России в зоне СВО
Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
92.78
0.17 100.37
0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

9:47
На Ставрополье разоблачили коррупционную преступную группу из числа чиновников
9:25
Двое пожарных пострадали при атаке на Белгородскую область со стороны ВСУ
9:15
«Как нам жить дальше»: посол РФ Антонов о планах провести переговоры с США
9:10
Российский дрон заснял, как ВСУ избавляются от тел своих сослуживцев
9:03
Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы
9:01
Украина пыталась атаковать Белгородскую область с применением РСЗО «Град»

Сейчас читают

«Понятийный отказ от государства»: страсти по Парижу, две стороны медали и совесть
«Ответ подскажет могила»: актриса Тимофеева перед смертью оставила загадочную записку
На ринге Макрон: рискнет ли «галльский петух» бросить вызов «русскому медведю»
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок