Страны G7 обсуждают возможность понижения потолка цен на российскую нефть

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 19 0

Между тем, Китай рекордно увеличит закупки «черного золота» из России.

Страны G7 обсуждают возможность понижения потолка цен на российскую нефть

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Страны G7 обсуждают возможность понижения потолка цен на российскую нефть. Об этом рассказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

«Короткий ответ — да», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам чиновника, выступившего на брифинге для иностранных журналистов, США и их партнеры намерены сделать все, чтобы лишить Россию прибыли от доходов с продажи энергоресурсов. Кроме того, Пайатт отметил, что Запад стремится полностью отказаться от нефти из РФ и ввести запрет на импорт российского ядерного топлива в США, чтобы восстановить собственную промышленность.

С 5 февраля 2023-го потолок цен на нефтепродукты из России находится на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории топлива.

Между тем, Китай рекордно увеличит закупки российской нефти. В марте КНР намерена импортировать около 1,7 миллиона баррелей. Однако пока неясно, поступит ли вся российская нефть фактическим покупателям или частично будет разгружена на бондовые хранилища.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СМИ узнали о закупках российского титана Западом на сотни миллионов долларов.

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