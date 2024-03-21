СМИ узнали о закупках российского титана Западом на сотни миллионов долларов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 23 0

WP: Запад продолжил закупать российский титан на сотни миллионов долларов

СМИ узнали о закупках российского титана Западом на сотни миллионов долларов

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Журналисты указывают на то, что западные страны остаются зависимыми от продукции России.

Западные компании закупили российский титан на «сотни миллионов долларов», начиная с февраля 2022 года. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Газета отметила, что закупка идет, несмотря на санкции, направленные против России.

В материале заметили, что покупка титана говорит о зависимости Запада от России. Этот металл используется в военной промышленности, поэтому встает вопрос о безопасности Европы и США. Обычно из титана делают самолеты для армии и используют для различных коммерческих целей, но российская сторона, как отметило издание, в силах перекрыть поставки.

Кроме того, Россия активно продает нефть, которая в конечном итоге все равно попадает к Западу.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны Балтии, Польша и Чехия призвали запретить импорт зерна из России.

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