Путин встретился с деятелями культуры в Торжке. Главное

Новые театры, музеи, ДК — все это часть национального проекта «Культура».

До встречи с боевыми летчиками, которые защищают нашу Родину, президент России Владимир Путин говорил с теми, кто формирует наше с вами отношение к культуре. Символично, что происходило это в старинном русском городе Торжок.

Ну а где еще обсуждать, например, попытки отмены всего русского, которые сейчас предпринимаются во многих странах? Хотя, конечно, были и темы более приземленные — например, зарплаты работников культуры. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин передает из Тверской области.

Эти виды еще Прокудина-Горского вдохновляли. От Путевого дворца Екатерины до Спасо-Преображенского собора — в Торжке концентрация архитектурных памятников на один квадратный километр зашкаливает.

Неудивительно, что именно здесь президент встречается с деятелями культуры. Вот к зданию подъезжает кортеж президента.

Это тоже памятник архитектуры, гостиница Пожарских — старейшая в городе. Здесь останавливались Гоголь и Пушкин.

Вы видите, как много здесь людей — они приветствуют президента. Путин вышел к людям из своего кортежа, решил поговорить с ними.

Первая же просьба к президенту — помочь сохранить культурное наследие города. Экскурсия по этому музею, президент, к слову, одобрил план реставрации, и предваряет разговор о развитии культуры.

Богатая коллекция древнего оружия, берестяных грамот — тут история не только города, всей страны. В зале рядом с президентом деятели искусства — руководители музеев, любительских театров, музыкальных школ. Калейдоскоп регионов, что показывает: культура — это не только столичные экспозиции и сцены.

«25-го числа у нас день работника культуры. И собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с трагическими событиями в Москве, с этим варварским терактом, мы сдвинули все мероприятия подобного рода. Но в этой связи хотел бы вот что сказать. Дело в том, что культура, она поскольку создает такой духовный каркас народа, идентичность поддерживает нашу, она конечно играет очень важную роль и в такие переломные, сложные моменты», — сказал глава государства.

Новые театры, музеи, ДК — все это часть национального проекта «Культура». И вот итоги одного только 2023-го: сотни новых зданий, где уже идут спектакли, занимаются дети — это, пожалуй, лучший вклад в будущее.

«О тех, кто говорит об отмене русской культуры, так и говорит, они неумные люди. Что касается небольших городов, сельской местности, то это, конечно, особая стезя, я прекрасно отдаю себе в этом отчет», — добавил Путин.

Со следующего года в России запускают проект «Земский работник культуры». Люди, что будут развивать театры, музеи в селах и малых городах, получат приличные подъемные: миллион рублей в новых регионах, на Дальнем Востоке — два миллиона.

Библиотекари и педагоги, живущие на подработки, — все это должно остаться в прошлом. Правительство разрабатывает целый комплекс мер, чтобы в регионах повысить зарплаты работникам культуры.

В здании, где проходит эта встреча, бывали Жуковский, Белинский, Тургенев. Эти имена вошли в историю не только российской литературы: развитие нашей культуры и прежде, и сейчас вносит неоценимый вклад в мировое искусство.