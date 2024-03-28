Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что уничтоженные объекты на территории страны нет возможности восстановить. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Да, это так».

Оказалось, что проблемы в устаревшем оборудовании.

«А как ты можешь восстановить, если все оборудование выпускалось только в бывшем Советском Союзе?» — риторически спросил полковник СБУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как скопление боевиков попало под «Град».