Работавший с Кобзоном и Басковым композитор Орса умер на 58-м году жизни

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 57 0

В возрасте 57 лет ушел из жизни композитор и звукорежиссер Николай Орса

Работавший с Кобзоном и Басковым композитор Орса умер на 58-м году жизни

Фото: из открытых источников

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Известна точная причина смерти.

На 58-м году жизни умер звукорежиссер и композитор Николай Орса. Он известен по работе с популярными российскими артистами, такими как: Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Любовь Успенская и Стас Михайлов. О печальном известии сообщил его ученик Евгений Попов в социальной сети.

«Сегодня от инфаркта умер Николай Орса — мой преподаватель по звукорежиссуре. В далеком 2021-м году Николай впервые привел меня в студию в Москве. Николай научил меня многому, в том числе настоящей профессиональной работе с актерами дубляжа. Мне вас будет очень не хватать!» — написал Попов.

Причиной смерти звукорежиссера стал инфаркт. В момент своей смерти он находился в Королеве в Московской области.

Николай Орса родился в Москве, получил образование в Московском государственном институте культуры. Примечательно, что Орса писал музыку к таким фильмам как «Елки» и «Духless», а также к мультфильму «Князь Владимир» и многим другим картинам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер актер «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов.

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