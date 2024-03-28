«Инструмент террористов»: в Кремле оценили вероятность блокировки Telegram

При этом Дмитрий Песков назвал мессенджер «уникальным с технологической точки зрения» ресурсом.

Мессенджер Telegram в последнее время стал инструментом в руках террористов, что требует особого внимания, в том числе со стороны его владельца Павла Дурова. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал Telegram «уникальным и феноменальным с технологической точки зрения» ресурсом, однако он стал часто попадать в руки преступников, которые используют его в своих умыслах.

Однако, как заверил Песков, блокировать мессенджер в России не планируют.

«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет», — сказал он.

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