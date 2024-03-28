Возлюбленный без ума от балерины и желает ей блистать пуще прежнего.

Популярный 34-летний телеведущий Егор Иващенко недавно подарил 48-летней балерине Анастасии Волочковой бриллиантовые серьги за 600 тысяч рублей и позвал артистку на свидание.

Иващенко не скрывает от журналистов, что хочет жениться на Анастасии. О том, что происходит сейчас в отношениях этой пары, рассказал KP.RU.

Известно, что Волочкова не отказалась от романтических встреч и даже пригласила Егора к себе в особняк в гости.

«Я очень волновался, так как никогда раньше не бывал в знаменитом загородном поместье одиозной балерины», — поделился с KP.RU Иващенко.

Но телеведущий и на этот раз не обошелся без подарка. Так, Иващенко был в курсе, что Волочкова тщательно следит за своим питанием, поэтому решил позаботиться о ее здоровье и привез с собой на встречу с Анастасией огромного лосося. При этом Егор утверждает, что сам давно не ест никакое мясо.

«Да, качественное питание — дорогое удовольствие, но и Настя — не из простых, доступных и дешевых женщин. Поэтому я не пожалел ни фантазии, ни эмоций, ни финансов», — рассказывает ведущий.

Во время встречи пара обсуждала план совместного будущего, а также выясняли, как Иващенко сможет помочь балерине блистать в будущем. Ведущий сказал, что готов взять на себя ответственность за это.

Ранее 5-tv.ru писал, как Егор Иващенко сделал предложение Анастасии Волочковой.