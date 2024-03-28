Женатый холостяк? Леонардо Ди Каприо наконец нашел «ту самую»

Неужели в этот раз навсегда?

В интернете ходит множество шуток о том, какой Леонардо Ди Каприо знаменитый холостяк. 49-летнего актера постоянно видят в компании разных молоденьких красоток. Правда, никто из них так и не смог надеть на палец звезды заветное кольцо.

Однако, как пишет сайт 7Дней.ru, судя по всему нашлась та самая, с кем Лео готов связать себя узами брака. Ей стала 25-летняя итальянская модель Виттория Черетти.

Одной уже мало? Леонардо Ди Каприо уличили в неверности

На днях папарацци удалось запечатлеть юную европейку с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце левой руки — так по католической традиции принято обозначать обручение. А сделано фото было не абы где, а в одной из закусочных Лос-Анджелеса, где парочка без всякого стеснения обнималась у всех на виду.

Роман у звездной пары длится не сказать, чтобы долго — они начали встречаться прошлым летом, и с тех пор фотографы постоянно ловят Ди Каприо и Витторию за проявлениями нежности друг к другу. Известно, что потенциальные супруги уже познакомились с семьями друг друга.