Ковальчук принял участие в церемонии закладки аппарата «Сергей Бавилин»

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 17 0

Устройство является уникальным в своем классе.

Ковальчук принял участие в церемонии закладки аппарата «Сергей Бавилин»

Фото: nrcki.ru

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Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук принял участие в торжественной церемонии закладки автономного глубоководного аппарата (АГА) «Сергей Бавилин» в Петербурге на судостроительном предприятии АО «Адмиралтейские верфи». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Он подчеркнул, что мероприятие является настоящей демонстрацией сплава интеллекта, технологий и мастерства. Благодаря усилиям президента России Владимира Путина страна «расправила крылья», убежден Ковальчук.

«Россия может очень многое, и мы стремительно движемся вперед. Мы закладываем объект, который носит имя Сергея Михайловича Бавилина. Такие люди — гордость России. Давайте будем достойны наших предшественников!» — указал он.

С приветственным словом обратился начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны, вице-адмирал Владимир Гришечкин. По его мнению, данное мероприятие является очередной славной страницей в летописи отечественного глубоководного кораблестроения.

«Глубоководный аппарат, который мы сегодня закладываем, является уникальным в своем классе — только аппараты такого класса позволяют погружаться на значительные глубины для изучения, освоения и выполнения специфических работ в придонном пространстве Мирового океана», — подчеркивает Гришечкин.

Бавилин — инженер-кораблестроитель, более 40 лет руководивший проектированием подводных лодок, обеспечением постройки и испытаний глубоководных технических средств. По его проектам построены четыре и переоборудованы два уникальных корабля.

За мужество и героизм, проявленные при разработке и испытаниях специальной техники, он был удостоен звания Героя России.

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