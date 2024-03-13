Что сказал украинский дипломат?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заговорил о мире. В интервью Sky News Arabia он заявил, что в переговорах должна участвовать Россия как сторона конфликта.

И отдельно подчеркнул возможное приглашение россисйкой делегации на встречу. Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, наша страна готова к переговорам, но с учетом нашей позиции и с четко прописанными гарантиями по итогу встреч.

«Конечно, настало время подумать о мире на Украине. И, конечно, в мирных переговорах, скорее всего, должна будет участвовать Россия как сторона конфликта. Поэтому мы не исключаем, что российскую делегацию стоит пригласить на второй саммит по поддержке Украины в Швейцарии», — сказал он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.