«Настало время»: Кулеба сделал неожиданное заявление о ситуации в зоне СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 567 0

Кулеба допустил вероятность приглашения России на саммит в Швейцарии

«Настало время»: Кулеба сделал неожиданное заявление о ситуации в зоне СВО

Фото: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Что сказал украинский дипломат?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заговорил о мире. В интервью Sky News Arabia он заявил, что в переговорах должна участвовать Россия как сторона конфликта.

И отдельно подчеркнул возможное приглашение россисйкой делегации на встречу. Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, наша страна готова к переговорам, но с учетом нашей позиции и с четко прописанными гарантиями по итогу встреч.

«Конечно, настало время подумать о мире на Украине. И, конечно, в мирных переговорах, скорее всего, должна будет участвовать Россия как сторона конфликта. Поэтому мы не исключаем, что российскую делегацию стоит пригласить на второй саммит по поддержке Украины в Швейцарии», — сказал он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
13 мар
«Вы посмотрите, что они делают»: майор ВСУ обрушился с критикой на власти Украины
13 мар
Пранкеры от лица Порошенко выудили из польских инструкторов всю правду о наемниках на Украине
13 мар
Российские военные подбили украинский танк Т-72 в Новомихайловке
13 мар
Попытка избавиться или повышение? История с «увольнением» Залужного получила новый виток
13 мар
Боевик ВСУ о возвращении Украины к границам 1991 года: «Чем? Какими силами?»
13 мар
«Деньги должны поступить»: когда Украина получит обещанные Чехией снаряды
13 мар
«Наблюдаем конец»: как победа России завершит 500-летнюю гегемонию Запада
13 мар
Шольц исключил отправку войск Германии на Украину: «Я несу ответственность»
13 мар
«Подстрекательство»: Захарова о заявлениях США по нанесению ударов по Крыму
13 мар
Российские бойцы прорвали оборону в Запорожской области
+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
91.54
0.66 100.19
0.83
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:49
В Ленобласти откроют избирательный участок на границе с Эстонией
22:36
«Вы посмотрите, что они делают»: майор ВСУ обрушился с критикой на власти Украины
22:24
«Я никому не верю»: Путин дал предельно честную оценку потугам Запада
22:11
Футболист «Спартака» Промес арестован в Дубае по запросу Нидерландов
22:11
В Эрмитаже после реставрации представили Будду Майтреи
22:01
Пранкеры от лица Порошенко выудили из польских инструкторов всю правду о наемниках на Украине

Сейчас читают

«Залужный с возу»: Как Зеленский сослал политического конкурента в Лондон
Умер звезда культовой франшизы «Звездные войны»
Откроет «ящик Пандоры»: чем грозит Макрону введение эвтаназии во Франции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок