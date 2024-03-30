Красный свет в окне: куда исчез советский певец Валентин Будилин

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 50 0

Что произошло со звездой эстрады?

Красный свет в окне: куда исчез советский певец Валентин Будилин

Фото: © РИА Новости / Лев Иванов

Легенда советской эстрады Валентин Будилин выступал перед Леонидом Брежневым, дружил с Юрием Гагариным и соперничал с Муслимом Магомаевым. Однако в конце 1980-х внезапно пропал с телеэкранов.

В 1960-х годах он активно выступал на многочисленных концертах по всему Советскому Союзу, записывал песни и принимал участие в телепередачах. Зрители помнят его дуэт с Тамарой Синявской и песню «Наш привет», которую они исполнили на презентации «Голубого огонька» в 1964 году.

Артиста сопровождал успех — правительство наградило его земельным участком в престижном районе Подмосковья у берега озера, где он построил дом для своей семьи. Но в конце 1980-х Будилин внезапно исчез со всех радаров.

В итоге недавно на одном из федеральных телеканалов рассказали, что исполнитель популярной советской песни «Дарите женщинам цветы» продолжает жить в том доме, который он построил для своей жены и дочери.

Наследница Наталья выросла и уехала за границу, в то время как его первая жена уже умерла. После утраты первой супруги Будилин вступал в брак еще три раза.

Его последняя жена Светлана скончалась незадолго до начала пандемии. Затем о легендарном артисте стало некому заботиться, и соседи стали помогать Валентину.

Когда известный певец заразился COVID-19, они обратились в госпиталь, где ему удалось побороть болезнь. Однако после перенесенного недуга у артиста значительно ухудшилось зрение.

Валентин Ефимович даже не задумывается о возвращении на сцену, предпочитая размышлять о вечном. Каждый день соседи внимательно следят за его окном.

Они договорились с артистом: если зажигается красная лампа, то с ним все в порядке. Отсутствия света — сигнал о плохом самочувствии, требующем помощи и внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе актеров фильма «Калина красная».

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