Сошла с ума? Бритни Спирс установила себе безумное имя в соцсетях

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

Бритни Спирс поменяла имя в соцсетях на Зайла Мария Ривера Ред

Сошла с ума? Бритни Спирс установила себе безумное имя в соцсетях

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Что происходит со звездой на этот раз?

Американская певица Бритни Спирс сменила имя в личном блоге в социальных сетях. Теперь она себя величает Зайлой Марией Риверой Ред.

И такая перемена привела к серьезным последствиям в жизни артистки. Звезда призналась, что из-за этого она перестает понимать родной язык.

«С тех пор, как я сменила имя на Зайла, мне стало трудно понимать английский», — говорит исполнительница.

К слову, Спирс так и не объяснила, зачем она поменяла псевдоним в своем блоге. Однако известно, что имя Зайла популярно среди мексиканских индейцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Спирс показала «кошачий» способ умывания лица. Она выложила в личный блог очередное видео странного характера о своих буднях, после которого подписчики даже не знают, что и сказать.

Поп-звезда призналась, что ей было лень вставать и идти умываться, поэтому она решила проблему кардинально и, облизав руки, умыла лицо по-кошачьи.

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