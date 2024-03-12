«Лизнула лапки»: Бритни Спирс показала «кошачий» способ умывания лица

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Бритни Спирс показала подписчикам, как умывает свое лицо слюной

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram* / britneyspears; 5-tv.ru

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Знаменитость призналась, что ей лень умываться по-человечески.

Американская певица Бритни Спирс выложила в личный блог очередное видео странного характера о своих буднях, после которого подписчики даже не знают, что и сказать. Поп-звезда призналась, что ей было лень вставать и идти умываться, поэтому она решила проблему кардинально и, облизав руки, умыла лицо по-кошачьи.

«Вчера вечером, когда я лежала в бассейне с подогревом и смотрела на звезды, я думала о том, что мне пора умыться. Но, так как мне было лень, то я не встала, чтобы умыться, и даже не задумалась, как взяла дело в свои руки и как кошка…лизнула лапки и прошлась по лицу пальцами», — пишет Бритни у себя в социальных сетях.

Однако певица призналась, что все-таки умылась обычным способом, когда зашла в дом. Комментарии к своему видео певица закрыла. Видимо подписчики не одобрили такие откровения. Общественность уже давно беспокоится за психическое здоровье певицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Бритни Спирс устроила «горячие» танцы на камеру.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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