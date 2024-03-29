Опасные продукты: почему их не стоит есть никому

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 47 0

Диетологи настоятельно рекомендуют исключить их из рациона.

Опасные продукты: почему их не стоит есть никому

Фото: www.globallookpress.com / Tom Schneider

Наши пищевые привычки могут оказать сильное влияние на внешность и фигуру. Чтобы перестать причинять организму вред, необходимо исключить из рациона шесть продуктов, пишет портал Rsute.

Банановые чипсы

Этот продукт делает вредным способ, которым его приготавливают. Сперва нарезанные бананы обжаривают во фритюре, после чего из пропитывают в сахарном сиропе — из-за этого их нельзя назвать более полезной альтернативой сладостям.

Обезжиренные продукты

Несмотря на то, что жира в некоторых продуктах может быть меньше, есть вероятность, что в них содержатся вредные добавки. Например, трансжиры или усилители вкуса — из-за этих веществ может повыситься уровень холестерина.

Мюсли

Изначально мюсли пришли на рынок как полезная и питательная альтернатива завтрака. Однако стоит понимать, что всего на 100 граммов этого продукта приходится около 400 калорий.

Диетологи советуют делать мюсли дома самостоятельно. Для этого можно смешать злаки, орехи и сухофрукты.

Переработанное мясо

Колбасы и сосиски иногда выручают хозяек, если нет возможности быстро приготовить полноценное блюдо. Однако их обрабатывают с очень большим количеством соли, консервантов и вредных жиров. Из-за этого они негативно влияют на состояние сосудов и суставов.

Майонез

Любимая заправка к салатам содержит в составе множество вредных элементов: консервантов и суррогатов. По этой причине майонез стоит заменить на более полезные соусы или же приготовить его самостоятельно дома.

Маргарин

В составе маргарина также присутствуют разнообразные суррогаты и вредные вещества. Трансжиры, содержащиеся в нем, могут негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему и стать причиной множества заболеваний.

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