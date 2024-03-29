Пассажир рейса Бангкок-Красноярск Сергей Напалков, который впал в кому в Таиланде, скончался в местной больнице. Об этом 5-tv.ru сообщили его родственники.

Как сообщали другие пассажиры рейса, их вылет задержали на много часов. При этом долгое время они находились в салоне самолета, откуда их не выпускали. Внутри было душно и сразу нескольким людям стало плохо.

Известно также, что у Напалкова несколько раз останавливалось сердце, но врачи запускали его заново. Также пациенту были проведены операция по стентированию и диализ. В больнице он пробыл два дня, за которые супруге выставили немаленький счет — почти 3,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru готовил сюжет про историю Сергея Напалкова.

www.globallookpress.com / Angkor International Airport Inv; 5-tv.ru

Реанимация, аппарат ИВЛ и многомиллионный чек. Таким кошмаром закончился отдых в Таиланде для пары из Красноярска. Их самолет из-за технической неисправности задержали в аэропорту Бангкока. По рассказам пассажиров, их не выпускали из душного салона, многим из-за нехватки воздуха становилось плохо. А у одного мужчины — остановилось сердце. Кто виноват в случившемся — разбиралась корреспондент «Известий» Елизавета Свиридова.

«Вот уже 22 часа мы ожидаем вылета», —рассказывали очевидцы.

Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь из Бангкока 26 марта. Занял взлетно-посадочную полосу, но из-за технической неисправности вернулся на стоянку. Несколько часов около 300 пассажиров не выпускали из салона. В 30 градусную жару лайнер быстро нагрелся. Многим стало плохо. У Сергея Напалкова произошла остановка сердца. И лишь после этого экипаж вызвал на борт врачей и открыл двери лайрнера.

«Нас на скорой помощи привезли в один из госпиталей Бангкока и уже двое суток тайские врачи борются за его жизнь. Он в коме», —рассказывала Надежда Напалкова.

О часах, проведенных в душном самолете рассказывает Алексей. Его жене тоже стало плохо, но они смогли вернутся домой вместе с остальными пассажирами.

«Процесс ожидания тянется, тянется. Людям плохо, но нам говорят, что вот-вот, буквально», — поделился он.

Лайнер долго не могли подключить к наземному питанию, двигатели были выключены, поэтому приток свежего воздуха в салон не поступал.

«Неисправность неизвестно какая была, но система кондиционирования, вентиляция, она могла просто не справиться», — отметил заслуженный летчик испытатель СССР Виктор Заболотский.

На ситуацию отреагировали в Следственном комитете.

«Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 Уголовного кодекса РФ», — прокомментировала старший помощник руководителя ЗМСУ на транспорте СКР Анастасия Глущенко.

Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Роспотребнадзоре сообщили, что готовы помочь пассажирам рейса Бангкок-Красноярск добиться компенсации.

«Если потребители пострадали при получении услуги, то они вправе обратиться с требованием о возмещении нанесенного вреда здоровью», — рассказала начальник пресс-службы управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Светлана Лямченкова.

В самом «Аэрофлоте» заявили, мол информация о том, что на борт не поступал кислород, не соответствует действительности. Но принесли извинения.

«Авиакомпания сожалеет о случившемся. Все обязательства перевозчика перед пассажирами в соответствии с законодательством выполняются и будут выполняться в полном объеме», —сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Тем временем Сергея Напалкову, который оказался в коме после нескольких часов, проведенных в душном самолете, стало хуже. А его супруге выписали многомиллионный счет за лечение, который растет каждый день