Хуснуллин рассказал о планах продлить МЦД до 11 регионов России

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 44 0

Разработка проектной документации начнется в ближайшее время.

Хуснуллин рассказал о планах продлить МЦД до 11 регионов России

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) будут продлены до 11 регионов Центрального транспортного узла (ЦТУ). Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что ЦТУ — один из самых крупных транспортных узлов в мире, пассажиропоток которого составляет порядка 800 миллионов в год.

«Сегодня мы видим, что есть потребность в продлении МЦД до всех крупных региональных столиц. Москвой совместно с РЖД и правительством ведется проработка дальнейшего продления до 11 городов этих железнодорожных маршрутов», — сказал Хуснуллин.

Сейчас идет подготовка соответствующей документации: разрабатывается технико-экономическое обоснование, проводится оценка объема необходимых вложений.

Центральный транспортный узел — это сеть скоростных электричек, которые, по планам, свяжут российскую столицу с ближайшими регионами, в том числе, Владимирской, Ивановской и Калужской, к 2030 году.

Кроме того, в рамках развития ЦТУ обновят поезда и инфраструктуру, а также сократят интервалы движения составов.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Собянин открыл новый путепровод и съезды рядом с аэропортом Шереметьево.

+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

14:20
Российские войска «Кинжалами» нанесли удар по объектам энергетики Украины
13:57
«Кем-то выдуманы»: Песков про заявления Кулебы о правилах переговоров РФ и Украины
13:47
Количество погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек
13:43
«Близки к панике»: ВСУ начали возводить новые линии укрепления в Запорожской области
13:34
Путин обсудил с членами Совбеза отношения России с ближайшими партнерами
13:29
Хуснуллин рассказал о планах продлить МЦД до 11 регионов России

Сейчас читают

Эпатаж, деменция, госпитализация: где сейчас Светлана Светличная и почему к ней не пускали сына
«Крыса» съела сама себя: Финляндия превращается в зону отчуждения без россиян
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок