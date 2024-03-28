Собянин открыл новый путепровод и съезды рядом с аэропортом Шереметьево

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 18 0

Правительство Москвы продолжает улучшать транспортную инфраструктуру.

Собянин открыл новый путепровод и съезды рядом с аэропортом Шереметьево

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Открылось движение по новому путепроводу через пути рядом с аэропортом «Шереметьево», а также по съездам, соединяющим Международное и Ленинградское шоссе. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, новые дороги улучшат транспортное сообщение в близлежащих районах, а также Зеленограда и подмосковных Химок. В общей сложности, улучшения в движении транспорта коснутся примерно 600 тысяч человек, постоянно проживающих здесь.

Кроме того, введенные в строй трассы сделают проще и быстрее дорогу в аэропорт «Шереметьево», повысят пропускную способность прилегающих магистралей, а также дадут возможность для прокладки новых железнодорожных путей, предназначенных для высокоскоростной железной дороги Санкт-Петербург — Великий Новгород — Тверь — Москва.

Длина нового путепровода составляет 521 метр. Он почти вдвое длиннее предыдущего, на замену которого был построен. Кроме того, его высота превосходит предыдущий на 1-4 метра, а дополнительная ширина позволила организовать не шесть, как прежде, а восемь полос движения по путепроводу.

Как рассказал Сергей Собянин, работы по строительству и реконструкции путепровода и съездов в районе «Шереметьево» велись без приостановки движения автомобильного и железнодорожного транспорта. В общей сложности, за последние годы в столице реконструированы или построены заново 24 автомобильных путепровода через железнодорожные пути, в планах на ближайшие 4 года — строительство и реконструкция еще девяти.

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