Ситуация «Дрон»: где и как сейчас можно запускать беспилотники

В каких случаях использование летательного аппарата может грозить административным, а то и уголовным наказанием?

Согласно действующему законодательству, запускать беспилотники в России можно, но только имея специальное разрешение. Об этом рассказали опрошенные 5-tv.ru адвокаты.

По их словам, сейчас беспилотник нужно поставить на учет в Росавиации, а затем в управлении по организации воздушного движения оформить так называемую полетную карту — разрешение на запуск дрона.

«Существует ряд объектов, над которыми беспилотники нельзя использовать. Это, например, государственная граница, охраняемые объекты, в том числе госдачи, аэродромы и вертолетные площадки. Это запретные места, где беспилотники запрещается поднимать», — отметил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько.

Он добавил, что нарушение запрета на использование дрона может повлечь за собой административную ответственность в виде штрафа до 50 тысяч рублей для физических лиц.

Адвокат Андрей Некрасов отметил, что даже просто поиграть с беспилотником у себя на даче будет незаконно без оформленного разрешения на запуск дрона. Правоохранители вправе сбить аппарат и оштрафовать владельца, подчеркнул юрист.

Булкин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Некрасов также обратил внимание на то, что правила использования беспилотников регулируются местным законодательством. К примеру, в некоторых регионах беспилотники активно используются в сельском хозяйстве, геологоразведке, кадастровой деятельности. Поэтому там процедура оформления разрешений на запуск дронов может отличаться от Московской области, где тех же сельхозугодий не так много.

При этом адвокат признал, что уследить за всеми, кто запускает дроны без разрешения, сегодня просто физически невозможно.

«Конечно, нельзя сказать, что вас на даче обязательно увидят с вашей игрушкой… Если соседи нажалуются на вас в компетентные органы, то, может быть, возбудят производство. Хотя нужно еще идентифицировать владельца, доказать, что именно вы запускали эту штуку. Но необходимо знать, что есть нормативная база, и нарушать установленный порядок незаконно», — подчеркнул Некрасов.

Более того, в некоторых случаях за нарушение правил использования беспилотника может наступить уголовная ответственность. Например, если дрон используется для незаконной слежки. Это можно расценить как прямое нарушение частной жизни. Полеты над охраняемыми объектами также могут быть уголовно наказуемы.

«Либо если дрон упал и повредил имущество или причинил вред здоровью и жизни человека. За это тоже существует уголовная ответственность. Все зависит от последствий использования дрона», — пояснил Завалько.

В остальном, добавил адвокат, как таковых ограничений на полеты дронов нет. К примеру, чтобы запускать беспилотник в Москве, необходимо просто получить официальное разрешение на полет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в российских колледжах появятся новые образовательные программы по подготовке операторов беспилотных систем.