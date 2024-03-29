Вкусно и грустно: какие продукты вредят кожи лица

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 26 0

Сахар и трансжиры делают пищу вредной для кожи и внутренних органов

Вкусно и грустно: какие продукты вредят кожи лица

Фото: www.globallookpress.com / Paul Williams - Funkystock

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Как построить свой рацион, чтобы избежать нежелательных проблем?

Вкусная еда, к сожалению, не всегда бывает полезной. Многочисленные исследования показали, что неправильное питание сказывается на состоянии кожи. Высыпания, цвет лица и ряд других проблем можно победить в зародыше, если уделить внимание своему рациону. Врач Екатерина Терентьева рассказала изданию «Страсти», какая еда поможет вам быть и выглядеть здоровее.

Потребляемая пища должна соответствовать потребностям организма и восполнять запасы полезных веществ. Если этого не происходит, то нарушается работа не только кожи, но и других органов.

«Нарушения в функционировании органов пищеварения часто отражаются на внешнем виде. Инфекции желудочно-кишечного тракта, изменение состава микробиоты кишечника, заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, нарушение усвоения питательных веществ и выведения из организма продуктов обмена может отразиться на состоянии кожи», — объяснила эксперт.

По ее словам, в здоровом рационе должны присутствовать: витамины, минеральные вещества, омега-3 жирные кислоты, клетчатка и белки. Все это можно найти в овощах и фруктах, орехах, растительных и косточковых маслах, кисломолочных продуктах, цельнозерновых крупах, нежирных сортах мяса, яйцах, бобах и отрубях.

Негативное же влияние на организм оказывают:

  • продукты с большим содержанием сахара, такие как: готовые завтраки, газированные напитки, фруктовые соки и кондитерские изделия.
  • слишком соленая еда, например: сырокопченая колбаса, консервы, вяленые мясо и рыба, соусы и полуфабрикаты.
  • трансжиры, содержащиеся в: жирных и копченых блюдах, фастфуде, выпечке, чипсах.

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