Продажу алкоголя в кафе и барах после 22:00 хотят запретить в одном регионе России

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 30 0

Соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

Продажу алкоголя в кафе и барах после 22:00 хотят запретить в одном регионе России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ

В Татарстане могут ввести ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Об этом пишет «БИЗНЕС Online».

В таких кафе и барах хотят запретить продажу спиртного с 22:00 до 10:00. Исключение могут составить только рестораны. Соответствующий законопроект проходит антикоррупционную экспертизу.

«На территории Татарстана не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 22:00 до 10:00 при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов <…>), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях», — говорится в документе.

Помимо этого, запрет на полную продажу алкоголя могут установить в заведениях общепита с общей площадью зала обслуживания менее 50 квадратных метров. Авторы законопроекта отмечают, что под площадью зала понимают именно специально оборудованную для потребления готовой кулинарной продукции площадь.

Также предлагается ограничить продажу алкоголя в общепите общей площадью зала обслуживания менее 100 «квадратов» на территории моногородов с численностью населения свыше 500 тысяч человек и в магазинах и кафе, в которых вход находится со стороны двора дома.

Предложенный законопроект связан с тем, что 14 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении работы «наливаек» в многоквартирных домах, который лоббировал Татарстан. Теперь регионы могут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, расположенных в жилых домах, — раньше это касалось только крепкого алкоголя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое «наливайки» и почему их запрещают в России.

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