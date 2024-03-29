Умер звезда сериала «Кухня» Александр Терешко

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 10 0

Актер Александр Терешко умер на 62-м году жизни

Умер звезда сериала «Кухня» Александр Терешко

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Театр на Бронной выразил соболезнования родным и близким артиста.

Актер Александр Терешко, известный ролями в сериалах «Кухня» и «Марш Турецкого», скончался в возрасте 61 года. Об этом сообщили в пресс-службе Театра на Бронной.

«С сожалением сообщаем, что 25 марта не стало нашего коллеги, артиста Театра на Бронной Александра Терешко», — говорится в Telegram-канале культурного учреждения.

С актером простились 28 марта в Москве, о причинах смерти информации пока нет. Театр на Бронной выразил соболезнования родным и близким артиста.

Терешко родился в декабре 1962 года, окончил ГИТИС в 1985 году. В последующие четыре года он играл в Театре имени Пушкина, а с 1989-го выступал в Театре на Малой Бронной.

Его дебют в кино состоялся в 1985 году. За свою карьеру он сыграл роли в 60 фильмах и сериалах, включая такие проекты, как «Самозванцы», «Знахарь», «Кухня», «Даша Васильева», «Марш Турецкого».

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна причина смерти актера Юрия Ваксмана.

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