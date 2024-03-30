ВСУ придется отступить, если США перестанут им финансово помогать. Об этом газете The Washington Post заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Если не будет американской поддержки, это означает, что у нас не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет Patriot, ни средств для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов», — сказал он.

Зеленский добавил, что из такого сценария напрямую следует отступление ВСУ «шаг за шагом». Предпринимаемых усилий Незалежной и США для продвижения в зоне конфликта категорически недостаточно, сетует он.

Поскольку российские БПЛА, ракеты и высокоточные бомбы прорывают оборону ВСУ, Зеленский подчеркивает, что у него «нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар через границу».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали свою роковую ошибку в борьбе с Россией.