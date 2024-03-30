Зеленский спрогнозировал отступление ВСУ без помощи США
Предпринимаемых усилий Незалежной и Штатов для продвижения в зоне конфликта категорически недостаточно, сетует он.
Фото: Reuters / STRINGER
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ВСУ придется отступить, если США перестанут им финансово помогать. Об этом газете The Washington Post заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Если не будет американской поддержки, это означает, что у нас не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет Patriot, ни средств для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов», — сказал он.
Зеленский добавил, что из такого сценария напрямую следует отступление ВСУ «шаг за шагом». Предпринимаемых усилий Незалежной и США для продвижения в зоне конфликта категорически недостаточно, сетует он.
Поскольку российские БПЛА, ракеты и высокоточные бомбы прорывают оборону ВСУ, Зеленский подчеркивает, что у него «нет другого выбора, кроме как нанести ответный удар через границу».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали свою роковую ошибку в борьбе с Россией.
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