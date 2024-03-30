Зеленский пригрозил ударить по Крыму ракетами ATACMS

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

Незалежной срочно необходимы дальнобойные американские снаряды, признал он.

Зеленский пригрозил ударить по Крыму ракетами ATACMS

Фото: Zuma / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

ВСУ уже строят планы по нанесению ударов по Крыму ракетами ATACMS, хотя еще не получили их в распоряжение. Об этом The Washington Post заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«ATACM-300s может стать нашим ответом. Когда Россия поймет, что мы можем сбивать их истребители, они отступят с аэродромов в Крыму», — сказал он.

Незалежной «срочно необходимы дальнобойные американские ракеты», с помощью которых ВСУ планируют наносить удары по военной инфраструктуре войск России, указал он. Страна не планирует «удары по территории России», но хочет организовать атаки на «полигоны в Крыму», признал Зеленский.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский впервые допустил переговоры с Россией без выхода к границам 1991 года.

Тема:
Спецоперация
30 мар
На Украине сообщили о полном разрушении Змиевской ТЭС
30 мар
«Они продвигаются все дальше»: Подоляк признал тяжелейшее положение ВСУ
30 мар
Зеленский впервые допустил переговоры с Россией без выхода к границам 1991 года
30 мар
Зеленский спрогнозировал отступление ВСУ без помощи США
30 мар
Киев ждет судьба Кабула? Людей на Западе начали готовить к краху ВСУ
29 мар
«Зачем трупам деньги?» — пленный боевик рассказал о циничности командования ВСУ
29 мар
Дуэль украинского и российского дронов в зоне СВО попала на видео
29 мар
«Украина в качестве жертвы»: в США признали свою роковую ошибку в борьбе с Россией
29 мар
Гладков сообщил о попадании беспилотника ВСУ в многоквартирный дом в Белгороде
29 мар
«Реальный риск»: в Японии предрекли исчезновение Украины как государства
+6° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на апрель 2024 года

Последние новости

4:19
Назревает скандал: достанется ли Степаненко завещанное имущество
4:05
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на апрель 2024 года
4:02
На Украине сообщили о полном разрушении Змиевской ТЭС
4:00
Зеленский пригрозил ударить по Крыму ракетами ATACMS
3:49
Семейная средиземноморская лихорадка: что это и чем она опасна
3:39
ВКС России нанесли мощный удар по террористам в Сирии

Сейчас читают

«Страшно и дико слышать»: Захарова осудила реакцию Пугачевой и Макаревича* на теракт в «Крокусе»
Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок